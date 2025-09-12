Rossfelder Sichelhenket

Der Crailsheimer Stadtteil Roßfeld feiert das Erntedankfest auf eine ganz besondere Art, denn hier ist die "Sau los". Immer am Wochenende vor dem Fränkischen Volksfest in Crailsheim steigt seit über 20 Jahren der Roßfelder Sichelhenket.

Der Startschuss zu diesem Fest fällt am Freitagabend mit der Schauvorführung der Dreschflegelklopfer. Der Dorfbüttel verkündet anschließend nach altem Brauch, dass offiziell gefeiert werden darf. Am Samstag können sich die Besucher auf Unterhaltungs- und Stimmungsmusik freuen. Der Festsonntag startet dann mit einem Gottesdienst und dem Konzert der Roßfelder Dorfmusikanten. Am Sonntagnachmittag erwartet der Roßfelder Sichelhenket seinen Höhepunkt: das Schweinerennen auf der Hauptstraße in Roßfeld.