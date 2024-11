Freuen Sie sich auf den Rot-Weiss-Ball

Zu Beginn der Adventszeit gibt es einen festen Termin im Gmünder Veranstaltungskalender. Sonst am letzten Novemberwochenende, dieses Jahr einen Tag nach Nicolaus.

Im festlich geschmückten Congress Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd findet der mittlerweile legendäre Rot-Weiss-Ball statt.

Unsere jüngsten Tänzerinnen und Tänzer werden den Ball traditionell mit mitreißenden Choreografien eröffnen. Durch das festliche Abendprogramm führt Sie unser vereinseigener Entertainer Alexander Disam.

Alle Ballgäste haben die Gelegenheit, in vielen Tanzrunden das Tanzbein zu schwingen. Die passende Live-Musik dazu wird von der Band „Happyness Voice“ gespielt. Um Ihr leibliches Wohl kümmert sich der Catering-Service des Congress Centrums Stadtgarten.

Zwischen den Tanzrunden für unsere Ballgäste findet das Tanzturnier der Hauptgruppe II A/S in den Lateintänzen statt. Die Turniertanzpaare der beiden höchsten Tanzsportklassen tanzen in mehreren Runden um den Einhorn-Pokal der Stadt Schwäbisch Gmünd. Genießen Sie perfektes Tanzen, begeisternde Turniertanzpaare, wunderschöne Turnierkleider und feuern Sie die Turnierpaare mit ihrem Applaus an.

Kurz vor Mitternacht findet traditionell das Showprogramm des TC Rot Weiss Schwäbisch Gmünd statt. Lassen Sie sich vom diesjährigen Motto überraschen. Alle Tanzgruppen des Vereins, vom Jazztanz über Formationstanz und HipHop bis zum Turniertanz Standard und Latein, bereiten das Showprogramm mit viel Liebe zum Detail für Sie vor.