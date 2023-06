Rotary-Benefiz-Veranstaltung mit Listung der einzelnen Filme

Fünf Filme von Mittwoch bis Sonntag.

Einlass jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn dann ca. ab 21.30 Uhr.

Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Schwarz auf Weiss (Tauberbischofsheim), Miss M (Tauberbischofsheim), O`Vita Stadt Apotheke (Lauda-Königshofen)

Veranstalter: Rotary Hilfe Tauberbischofsheim e. V.

Mittwoch: "Manta Manta" - Actionkomödie

Der ehemalige Rennfahrer Bertie betreibt mittlerweile eine Autowerkstatt. Jedoch läuft diese schlecht und als Bertie mit der Rückzahlung eines Darlehens in Verzug gerät, droht ihm die Zwangsversteigerung. Als Bertie von dem 90er-Jahre-Rennen erfährt, wittert er die Chance, seine finanziellen Probleme ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, denn auf den Sieger wartet ein großes Preisgeld. Bertie gibt alles, um seinen alten Opel innerhalb eines Monats wieder fit für das große Rennen zu machen.

Donnerstag: "Wann wird es endlich wieder, wie es nie war" - Drama/Spielfilm

Ein deutsch-belgischer Spielfilm aus dem Jahr 2023 von Sonja Heiss. Der Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff und erzählt die Geschichte seiner Kindheit und Jugend als Sohn des Direktors einer psychiatrischen Klinik.

Freitag: "Das Leben ist ein Tanz" - Romanze/Komödie

Die 26-jährige Elise ist eine talentierte Balletttänzerin. Sie verletzt sich während einer Aufführung in Paris so schwer, dass sie vermutlich zwei Jahre nicht tanzen kann. Sie ist verzweifelt und kann sich nur schwer damit abfinden, ihr Leben neu erfinden zu müssen. Mit zwei Freunden reist Elise in die Bretagne und schließt sich dort einer Hip-Hop-Tanzgruppe an. Im rauen Norden Frankreichs lernt sie neue Seiten an sich kennen und findet schließlich auch die Liebe ihres Lebens.

Samstag: "Der Gesang der Flusskrebse" - Mysterie/Romanze

Kya lebt seit ihrer Kindheit allein und zurückgezogen in den entlegenen und gefährlichen Sumpflandschaften des Südens der USA. Sie geht nur selten in die nächstgelegene Stadt Barkley Cove, in der sich unter den Bewohnern seit jeher Gerüchte über sie verbreiten. Als ein Mann tot aufgefunden wird, wird sie von den Städtern sofort verdächtigt, weil sie einst eine Affäre mit dem Opfer hatte. Vor Gericht versucht sie sich zu verteidigen und der potenziellen Todesstrafe für den Mord zu entgehen.

Sonntag: "Der Geschmack der kleinen Dinge"- Komödie

Der Koch Gabriel Carvin wird von einem Restaurantkritiker endlich mit seinem dritten Crystal-Stern ausgezeichnet, doch noch am selben Abend verlässt ihn seine Frau Louise. Kurz nach der belastenden Trennung erleidet Gabriel zudem einen Herzinfarkt und muss eine Zwangspause vom Kochen einlegen. Um auf andere Gedanken zu kommen und zu entschleunigen, reist er nach Japan. Dort möchte Gabriel die Geheimnisse des fünften Geschmacks Umami ergründen.