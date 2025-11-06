Rotary Benefizkonzert

Klassisches Konzert mit hochkarätiger Besetzung.

Die Künstler Amelie Böckheler-Kharadze (Geige), Giorgi Kharadze (Cellist), Aris Alexander Blettenberg (Pianist), sind Mitglieder hochkarätiger Orchester und Preisträger internationaler Wettbewerbe.

Unter dem Motto "Wir machen uns für Kinder stark" unterstützen die beiden lokalen Rotary Clubs mit dem Erlös drei ausgewählte Projekte zur Förderung von Kindern in schwierigen Lebenslagen.

Programm:

Robert Schumann (1810-1856):

Faschingsschwank aus Wien, op. 26 Allegro – Romanze – Scherzino – Intermezzo - Finale

Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Sonate A-Dur op. 69 für Violoncello und Klavier Allegro ma non tanto | Scherzo: Allegro molto | Adagio cantabile - Allegro vivace

Felix Mendelssohn (1809-1847):

Klaviertrio Nr. 1 d-moll, op. 49 Molto Allegro agitato – Andante con moto tranquillo – Scherzo: Leggero e vivace – Finale: Allegro assai app