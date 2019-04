Die 7. Rotary-Charity-Classics startet und endet am 11. Mai auf der Bundesgartenschau und führt unter dem Motto „Flower & Power“ über Burgenstraße, Idyllische Straße und Württemberger Weinstraße durch blühende Landschaften. Ein beeindruckendes Bild geben die über 60 Old- und Youngtimer am 10. Mai ab 17:30 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz ab.