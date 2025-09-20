Rotary-Konzert

Herausragende junge Kammermusik-Ensembles aus aller Welt präsentieren ein vielseitiges Programm mit Werken aus verschiedenen Epochen. Die Ensembles sind Teilnehmende des International Chamber Music Campus.

Der Campus gehört zu den weltweit wichtigsten Meisterkursen für Kammermusik. Er wird 2025 zum 70. Mal von der JMD ausgerichtet und bietet in jedem Jahr bis zu zwanzig Ensembles die Möglichkeit, intensiv mit hochkarätigen Kammermusik-Experten zu arbeiten. 2025 unterrichten neben Heime Müller, dem künstlerischen Leiter des Kurses und ehemaligen ersten Geiger des Artemis Quartetts, u.a. auch die Mitglieder des Vogler Quartetts.

Die teilnehmenden jungen Musiker/innen sind mehrheitlich im Studien-Alter und befinden sich auf der Schwelle zur Profi-Karriere. Insbesondere auf die Entwicklung ihrer Individualität als Ensemble wird in diesem Meisterkurs Wert gelegt. Sie werden ermutigt, ihre jeweiligen künstlerischen Hintergründe in die musikalische Interpretation und die Entwicklung ihres eigenen Stils einbringen. Der Kammermusik Campus kann ihnen den hierfür notwendigen Feinschliff vermitteln. Wie erfolgreich dies in vergangenen Jahren gelungen ist, zeigen die Karrieren von ehemaligen Teilnehmenden wie dem Arminda Quartett, dem Aris Quartett, dem Vision String Quartet und dem Mecorre String Quartet, die seit ihrer Teilnahme mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und wurden und Engagements bei den führenden Kammermusikfestivals erhielten.

Das Publikum erwartet ein entsprechend vielseitiges Konzert mit Werken des Kammermusik-Reperoires, von unterschiedlichen Ensembles interpretiert mit spürbar junger Leidenschaft und Spielfreude bei hoher technischer Brillanz.

In Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Bad Mergentheim.

Karten sind erhältlich über die JMD und an der Abendkasse.