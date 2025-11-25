Rote Schuhe gegen Gewalt

Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach setzen gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Vom 25. bis 30. November 2025 wird auf dem Vorplatz des Theaters Ansbach die Kunstinstallation „Zapatos Rojos – Rote Schuhe“ der mexikanischen Künstlerin Elina Chauvet gezeigt.

Jedes rote Paar Schuhe soll dabei symbolisch für eine Frau stehen, die im Jahr 2024 in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wurde. Femizide – die Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts – sind auch in Deutschland traurige Realität. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört geschlechtsspezifische Gewalt weltweit zu den größten Gesundheitsrisiken für Frauen.

Hintergrund zur Kunstaktion: „Zapatos Rojos“ ist ein weltweit beachtetes Kunstprojekt, das 2009 in Ciudad Juárez, Mexiko, entstand. Es erinnert an verschwundene und ermordete Frauen, deren Schicksal oft unbeachtet bleibt. Die roten Schuhe stehen für ihre Abwesenheit, für Schmerz, für kollektives Gedenken – und für den Wunsch nach Veränderung. Die Künstlerin Elina Chauvet beschreibt ihr Werk als künstlerischen Aufruf zum Hinschauen, Nachdenken und Handeln. Es ist kein Protest, sondern ein stilles, eindrucksvolles Zeichen im öffentlichen Raum.