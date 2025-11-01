Zum zweiten Mal treffen sich Brettspiel begeisterte in und um Rothenburg zu den Rothenburger Brettspieltagen.

Erlebe am 1. und 2. November 2025 das größte Brettspiel-Event der Region in der historischen Stadt Rothenburg ob der Tauber. Ob du ein eingefleischter Brettspiel-Veteran bist oder gerade erst die Welt der Spiele für dich entdeckst – bei uns ist für jeden etwas dabei. Tauche ein in eine riesige Bibliothek mit über 200 Brettspielen. Von zeitlosen Klassikern, die jeder kennt, bis hin zu den neuesten Highlights und Geheimtipps, die du unbedingt ausprobieren musst. Unsere Spiele-Erklärer stehen bereit, um dich in die Regeln einzuführen, sodass du sofort losspielen kannst. Mehr als nur ein Event: Dein Treffpunkt für Spieler in Mittelfranken. Die Rothenburger Brettspieltage sind der perfekte Ort, um neue Freunde kennenzulernen, alte Kontakte zu pflegen und deine Leidenschaft für Spiele zu teilen. Brettspiel-Flohmarkt: Auf unserem Flohmarkt hast du die Chance, deine ungespielten Schätze an den Mann zu bringen oder seltene Spiele für deine Sammlung zu entdecken.

Zwei Tage voller Spielspaß: Wir freuen uns auf ein unvergessliches Wochenende, gefüllt mit spannenden Partien, Turnieren und dem puren Vergnügen des gemeinsamen Spielens. Komm am 1. und 2. November 2025 zur Aula der Realschule Rothenburg. Wir freuen uns auf dich!