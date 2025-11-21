Rothenburger Diskurse am Campus 2025/26

Der zweite Vortrag der Rothenburger Diskurse am Campus:

Dr. Florian Diener spricht unter dem Titel „#OldButGold – Mediale Repräsentationen höheren Alters zwischen Instagram und Intensivstation“ über aktuelle mediale Altersbilder und deren gesellschaftliche Wirkung.

In einem spannenden Vortrag beleuchtet Dr. Florian Diener die gegenwärtige mediale Darstellung höheren Alters und stellt die Frage, wie diese Altersbilder unser Verständnis von Alter und Lebensqualität beeinflussen. Die mediale Repräsentation von älteren Menschen bewegt sich zwischen Bildern von Aktivität, wie etwa den sogenannten „Granfluencern“ auf Instagram, und den düsteren Darstellungen im Kontext des Pflegenotstands. Dr. Diener zeigt auf, wie Werbung, soziale Medien und Nachrichten unsere Bilder von höherem Alter prägen – und warum eine kritische Auseinandersetzung mit diesen mediale Altersbildern dringend notwendig ist.

Dr. Florian Diener ist Kommunikationswissenschaftler, Dozent für Medienethik und seit 2023 Geschäftsführer des Transferzentrums Campus Rothenburg. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Darstellung sozialer Kategorien wie Alter in den Medien und ist besonders auf die Frage der Relevanz bestehender Altersbilder im demografischen Wandel interessiert.