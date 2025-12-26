Lebensende und Sinnfragen im Gespräch - Steckenpferd statt Skateboard, Schuften statt Chillen – Kinder im Mittelalter

Der letzte Vortrag der Rothenburger Diskurse am Campus in der Reihe „As time goes by“ — Lebensalter im Blickpunkt: Dr. Andreas Kuhn spricht unter dem Titel „Steckenpferd statt Skateboard, Schuften statt Chillen – Kinder im Mittelalter“.

Im Mittelalter war das Leben von Kindern stark von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten geprägt. Im Gegensatz zu heute, wo Kinder ihre Freizeit oft mit modernen Spielzeugen oder digitalen Medien verbringen, hatten Kinder im Mittelalter eine andere Art der Beschäftigung. Buben und Mädchen spielten mit einfachen, handgemachten Dingen und mussten schon früh Verantwortung übernehmen. Aber was war noch anders im Leben der Kinder damals?

Wer durfte lesen und schreiben lernen? Wie unterschied sich das Leben von Stadt- und Landkindern? Und: Hatten sie überhaupt Kindergeburtstagsfeiern? Dr. Andreas Kuhn gibt in seinem Vortrag spannende Einblicke in das Leben der „Kinder im Mittelalter“ und stellt erste Aspekte der Bayerischen Landesausstellung 2028 vor, die sich mit diesem Thema beschäftigen wird

Dr. Andreas Kuhn ist Projektleiter der Bayerischen Landesausstellung 2028 "Kinder im Mittelalter" in Rothenburg ob der Tauber und seit über zehn Jahren in verschiedenen Projekten des Hauses der Bayerischen Geschichte tätig.