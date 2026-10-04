Rothenburger Diskurse am Campus - Der Sinn des Lebens

Der zweite Vortrag der Rothenburger Diskurse am Campus in der neuen Saison 2026/2027 zum Oberthema „Der Sinn des Lebens“: Anna Kaindl M. A. spricht unter dem Titel „Wer steuert wen? Sinnfragen im Zeitalter von KI & Digital Marketing“.

Wie prägen künstliche Intelligenz und digitale Strategien unsere Kaufentscheidungen – und wie können wir ihren Einsatz sinnvoll gestalten? Immer häufiger beeinflussen KI-gestützte Systeme und digitale Marketingstrategien unser Verhalten im Alltag, oft ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Der Vortrag beleuchtet, wie solche Systeme Entscheidungen lenken und welche Fragen nach Transparenz, Kontrolle und Verantwortung sich daraus ergeben.