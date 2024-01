Rothenburger Diskurse - Weltgästeführertag '24

Mit einer Fülle von Aktionen zeigen die Rothenburger Gästeführer auch beim Weltgästeführertag 2024 wieder Flagge, laden ein zu überaus interessanten, eigens ausgearbeiteten und dazu noch kostenlosen Führungen.

Das Thema - Straßen, Gassen, Brücken, Wege - spielt ihnen dabei in die Karten.

Elf Rothenburger Gästeführer präsentieren an zwei Veranstaltungstagen zu verschiedenen Themen und Bereichen insgesamt fünf Programmpunkte, die es schon deshalb in sich haben, weil sie in dieser Form sonst nicht angeboten werden bzw. zu erleben sind. Spenden kommen wie immer einem allgemeinnützigen Zweck zugute.

Die Rothenburger Gästeführer machen Lust auf ihre Sonderführungen zum WGFT. Lassen Sie sich ent- und verführen durch spannende und abwechslungsreiche Erzählungen rund um Rothenburg ob der Tauber!