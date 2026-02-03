Rothenburger Frühjahrswanderwoche

Programm
Samstag, 14. März, 14 Uhr: Eröffnungswanderung
Von der Stadt auf romantischem und entdeckungsreichem Weg in das Taubertal. mit Vesperpause, organisiert von der Ortsgruppe Rothenburg des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Für Familien geeignet.
Dauer: ca. 3 Std., ca. 8 km
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Sonntag, 15. März, 14 Uhr: Mühlenwanderung
Fachkundig geführte Wanderung durch das Taubertal. Wissenswertes und Spannendes über die Mühlen am Rothenburger Mühlenweg mit Lothar Schmidt. Für Familien geeignet.
Dauer: ca. 3 Std., ca. 3,5 km
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Montag, 16. März, 10 Uhr: Tageswanderung mit Harald Krasser
Marktplatz-Taubertal-Hohenloher Ebene-Schonach (Einkehr) - über Burgstall - Alter Postweg nach Tauberzell über Mittelhangweg nach Rothenburg
Dauer: ca. 7-8 Std., ca. 20 km
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Voranmeldung erforderlich: garten@rothenburg.de
Dienstag, 17. März, 14 Uhr: Waldwanderung mit dem Förster
Auf Naturpfaden unterwegs, mit interessanten fachkundlichen Erklärungen unseres städtischen Forstmeisters Herrn Gros.
Für Familien geeignet.
Dauer: ca. 3 Std., ca. 5 km
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Mittwoch, 18. März, 14 Uhr: Unterwegs mit den Mittwochswanderern
Wandern und Singen mit den Mittwochswanderern mit fröhlicher Einkehr.
Dauer: ca. 2 Std., ca. 4 km
Treffpunk: Marktplatzbrunnen
Donnerstag, 19. März, 9 Uhr: Fit in den Tag! Nordic Walking
mit der TSV-Nordic-Walking Abteilung.
Dauer: ca. 2 Std., ca. 6 km
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Donnerstag, 19. März, 14 Uhr: Wanderung zum Lehrbienenstand am Hochzeitswäldchen
Hier geht es um das Thema "Bienen und ihr Erzeugnis". Alfred Wegele und Walter Holzmann vom Zeidlerverein berichten über die "fleißigen Bienen".
Für Familien geeignet.
Dauer: ca. 3 Std.
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Freitag, 20. März, 14 Uhr: IVV-Wanderung
Beliebte Rundwanderung mit der TSV-Wanderabteilung auf dem IVV-Wanderweg.
Dauer: ca. 3,5 Std., ca. 5 km
Treffpunkt: Alte Sporthalle, Erlbacher Straße
Samstag, 21. März, 11 Uhr: Weinwanderung
Wanderung nach Bettwar über Steinbach auf dem Höhenweg der "Natur pur". Mit dem Bus geht es weiter nach Tauberzell. In Tauberzell Weinbergführung durch Johannes Schneider. Im Anschluss kleines Winzervesper in der Tauberzeller Hirtenscheune (gegen kleinen Beitrag), Rückfahrt mit dem Bus.
Dauer: ca. 6 Std.
Treffpunkt: Marktplatzbrunnen
Voranmeldung erforderlich: garten@rothenburg.de
Sonntag, 22. März, 14 Uhr: Wanderung auf dem Jakobsweg
Pilgern mit dem Pilgerpfarrer Dr. Oliver Gußmann auf dem Pilgerweg zum "Neusitzer Labyrinth". Was bedeutete "Pilgern" und wie steigt man am Besten ein.
Dauer: ca. 3,5 Std., ca. 7 km
Treffpunkt: St.-Jakobs-Kirche