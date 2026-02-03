Rothenburger Frühjahrswanderwoche

Programm

Samstag, 14. März, 14 Uhr: Eröffnungswanderung

Von der Stadt auf romantischem und entdeckungsreichem Weg in das Taubertal. mit Vesperpause, organisiert von der Ortsgruppe Rothenburg des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Für Familien geeignet.

Dauer: ca. 3 Std., ca. 8 km

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Sonntag, 15. März, 14 Uhr: Mühlenwanderung

Fachkundig geführte Wanderung durch das Taubertal. Wissenswertes und Spannendes über die Mühlen am Rothenburger Mühlenweg mit Lothar Schmidt. Für Familien geeignet.

Dauer: ca. 3 Std., ca. 3,5 km

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Montag, 16. März, 10 Uhr: Tageswanderung mit Harald Krasser

Marktplatz-Taubertal-Hohenloher Ebene-Schonach (Einkehr) - über Burgstall - Alter Postweg nach Tauberzell über Mittelhangweg nach Rothenburg

Dauer: ca. 7-8 Std., ca. 20 km

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Voranmeldung erforderlich: garten@rothenburg.de

Dienstag, 17. März, 14 Uhr: Waldwanderung mit dem Förster

Auf Naturpfaden unterwegs, mit interessanten fachkundlichen Erklärungen unseres städtischen Forstmeisters Herrn Gros.

Für Familien geeignet.

Dauer: ca. 3 Std., ca. 5 km

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Mittwoch, 18. März, 14 Uhr: Unterwegs mit den Mittwochswanderern

Wandern und Singen mit den Mittwochswanderern mit fröhlicher Einkehr.

Dauer: ca. 2 Std., ca. 4 km

Treffpunk: Marktplatzbrunnen

Donnerstag, 19. März, 9 Uhr: Fit in den Tag! Nordic Walking

mit der TSV-Nordic-Walking Abteilung.

Dauer: ca. 2 Std., ca. 6 km

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Donnerstag, 19. März, 14 Uhr: Wanderung zum Lehrbienenstand am Hochzeitswäldchen

Hier geht es um das Thema "Bienen und ihr Erzeugnis". Alfred Wegele und Walter Holzmann vom Zeidlerverein berichten über die "fleißigen Bienen".

Für Familien geeignet.

Dauer: ca. 3 Std.

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Freitag, 20. März, 14 Uhr: IVV-Wanderung

Beliebte Rundwanderung mit der TSV-Wanderabteilung auf dem IVV-Wanderweg.

Dauer: ca. 3,5 Std., ca. 5 km

Treffpunkt: Alte Sporthalle, Erlbacher Straße

Samstag, 21. März, 11 Uhr: Weinwanderung

Wanderung nach Bettwar über Steinbach auf dem Höhenweg der "Natur pur". Mit dem Bus geht es weiter nach Tauberzell. In Tauberzell Weinbergführung durch Johannes Schneider. Im Anschluss kleines Winzervesper in der Tauberzeller Hirtenscheune (gegen kleinen Beitrag), Rückfahrt mit dem Bus.

Dauer: ca. 6 Std.

Treffpunkt: Marktplatzbrunnen

Voranmeldung erforderlich: garten@rothenburg.de

Sonntag, 22. März, 14 Uhr: Wanderung auf dem Jakobsweg

Pilgern mit dem Pilgerpfarrer Dr. Oliver Gußmann auf dem Pilgerweg zum "Neusitzer Labyrinth". Was bedeutete "Pilgern" und wie steigt man am Besten ein.

Dauer: ca. 3,5 Std., ca. 7 km

Treffpunkt: St.-Jakobs-Kirche