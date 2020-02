× Erweitern Foto: Rothenburg Tourismus Service Frühlingserwachen

Gelebte Osterbräuche, ein beschwingtes Stadtfest vor historischer Kulisse und die abwechslungsreiche Wanderwoche – vom 28. März bis 30. April startet Rothenburg ob der Tauber richtig durch.

Die Stadt wird voller, alle Hotels, Restaurants und Cafés fiebern auf die Hauptsaison hin. Und für den frühen Besucher lohnt sich der Ausflug in die Tauberstadt so richtig: Am Markusturm mitten in der Altstadt können sich Besucher in Rothenburg ob der Tauber so schon kaum sattfotografieren. Rund um das Osterwochenende wird das noch einmal auf die Spitze getrieben, wenn der Brunnen in der Rödergasse festlich geschmückt daherkommt und mit der alten Stadtbefestigung im Hintergrund ein einzigartiges Panorama abgibt – vor allem, wenn (wie eigentlich jedes Jahr) ein Storchenpärchen auf der Turmspitze nistet. Ähnlich eindrucksvoll wie der Röderbrunnen präsentiert sich der Herrnbrunnen in der breiten Herrngasse, der den Weg in den Burggarten weist. Von hier aus erstreckt sich der Blick ins frische Grün des Taubertals.

Kinder können unter Anleitung eines Bäckermeisters einen Osterhasen backen und am Ostersonntag im Burggarten auf Ostereiersuche gehen. Wer noch auf der Suche nach einem individuellen Ostergeschenk ist, kann bei Allegra Schokolade einen >>Schokoladen Osterhasen selbst herstellen.

Zahlreiche Sonderführungen laden dazu ein, die Stadt

Foto: Rothenburg Tourismus Service Rothenburger Frühlingserwachen

aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Die Sonderführung »Frühlingsbräuche« beleuchtet die Hintergründe der Feste, Rite und Bräuche in unserer Kultur, die »Rothenburger Brunnen« stehen ebenfalls im Fokus. Den Turmweg lernen Interessierte auf einer Tour kennen und auf den Spuren der Künstler des 19. Jahrhunderts lässt es sich bei einer Führung wandeln. Die Hans-Sachs-Spiele, Konzerte und Ausstellungen runden das Programm ab. Direkt in die nahe Natur rund um Rothenburg ob der Tauber führen die Routen der Frühjahrswanderwoche, bei der auch der Genuss nicht zu kurz kommt. Das Programm umfasst neben Weinführungen auch Tages-, Pilger- und sportive Wanderungen. Viel Bewegung herrscht in der Altstadt, wenn beim Frühjahresfest »Stadtmosphäre« Bands zum Tanz (oder zumindest Schunkeln) animieren und der Einzelhandel lokale Produkte offeriert. Das Rothenburger Frühlingserwachen – ein Weckruf für die Stadt.