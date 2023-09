Rothenburger Herbstmesse

Die Herbstmesse öffnet vom 28.10. bis 5.11.2023 ihre Pforten.

Für kleine Kinder sind die Fahrgeschäfte ein Riesenspaß. Süßigkeiten, Spielsachen und kulinarische Leckereien warten an jeder Ecke. Im Marktbereich finden die Besucher Nützliches – Haushaltsartikel, Kleidung und Kulinarisches. Und so manchen zieht es traditionell für den ersten Glühwein im Vorgriff der kalten Jahreszeit auf die Herbstmesse in die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. Wieder dabei ist unser französischer Markt.

Öffnungszeiten:

Schaustellerbereich: 12 Uhr bis 20 Uhr

Händlerbereich: 11 Uhr bis 19 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag: 29.10.2023 von 13:00 – 18:00 Uhr

in der Altstadt innerhalber der Stadtmauer und Umfeld des Galgentores

Zum Ersten Mal findet im Rahmen der Herbstmesse, am Sonntag 29.10.2023 vorm Würzburger Tor ein Flohmarkt vom Tierschutzverein statt.

Der Kinder– und Familientag bietet am Donnerstag, den 02.11.2023 nicht nur vergünstigte Fahrpreis, sondern auch so manches Schnäppchen.

Beim Stelldichein der Vereine, Sa. 28.10. und So. 29.10.2023 kommen wieder Rothenburger Ehrenamtliche mit ihren Vereinen in der Schrannenscheune zusammen. Es gibt auch wieder ein Dunkel-Cafe.

Öffnungszeiten: jeweils von 13:00 – 19:00 Uhr