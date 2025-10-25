Rothenburger Herbstmesse

Die Herbstmesse öffnet vom 25.10. bis 2.11.2025 ihre Pforten.

Für kleine Kinder sind die Fahrgeschäfte ein Riesenspaß. Süßigkeiten, Spielsachen und kulinarische Leckereien warten an jeder Ecke. Im Marktbereich finden die Besucher Nützliches – Haushaltsartikel, Kleidung und Kulinarisches. Und so manchen zieht es traditionell für den ersten Glühwein im Vorgriff der kalten Jahreszeit auf die Herbstmesse in die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber.

Öffnungszeiten:

Schaustellerbereich: 12 Uhr bis 20 Uhr

Händlerbereich: 11 Uhr bis 19 Uhr