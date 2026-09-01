Rothenburger Herbstwanderwoche

Rundwanderung auf dem IVV-Wanderweg.
Treffpunkt: Alte Sporthalle, Erlbacher-Straße
Dauer: ca. 3 Std., 4 km
Keine Voranmeldung notwendig
Info
Marktplatzbrunnen Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber
Sport & Bewegung
IVV-Wanderung
Marktplatzbrunnen Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber
Rundwanderung auf dem IVV-Wanderweg.
Treffpunkt: Alte Sporthalle, Erlbacher-Straße
Dauer: ca. 3 Std., 4 km
Keine Voranmeldung notwendig
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