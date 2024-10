Rothenburger Märchenwald

Wenn die Stadt hinter nasskaltem Novembernebel verschwimmt, wächst tief in ihrem Inneren ein geheimnisvoller Märchenwald heran.

Wer das funkelnde Portal unterhalb des Rathauses durchschreitet, ist dem Nieselregen für eine Zeit lang entkommen und taucht tief in die stimmungsvoll inszenierte Welt der Geschichten ein. Aufwendige Lichtkunst, detailverliebte Videoprojektionen und atmosphärische Toninstallationen entführen Groß und Klein ins Märchenland. Garniert wird diese mit allen Sinnen erlebbare Reise durch süße und herzhafte Gaumenfreuden. Magische Leckereien zum Naschen lagern neben verzauberten Tränken in blubbernden Kesseln. Greifen Sie zu, Sie brauchen sich nicht zu fürchten, auch wenn es hinter Ihnen »Knusper, knusper, knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen?« aus dem Wald ruft.

Tiefer im Wald finden Sie den eigentlichen Höhepunkt dieser kleinen, zauberhaften Welt. Über zehn Veranstaltungstage hinweg, huschen Geschichtenerzähler, Stimmakrobaten und Instrumentalartisten über eine heimelige Kulturbühne. Das Programm reicht von Konzerten, über Lesungen bis zur Theateraufführung. Popkulturelle Elemente verschmelzen so gekonnt mit thematischen Inhalten. Ein wohlig-warmer Spaß für die ganze Familie, wenn draußen der Wind den Winter ruft.