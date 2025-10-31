Der „Rothenburger Märchenzauber“ 2025.

Seit nunmehr bereits 13 Jahren erklingen in Rothenburg ob der Tauber alljährlich im November märchenhafte Töne. Vom 31.10. bis zum 20.11.2025 können sich kleine und große Märchenfreunde im verträumten Herzen der Altstadt wieder von fantastischen Geschichten in den Bann ziehen lassen. Von Klassikern über selbst verfasste Märchen bis hin zu szenischen Lesungen und zauberhaften Führungen wird auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm für die ganze Familie angeboten.

Das Rothenburger Märchenteam freut sich auf Ihren Besuch!

Unseren Programmflyer mit einer Übersicht aller im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers« angebotenen Veranstaltungen und Formate finden Sie direkt hier.