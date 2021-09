Der „Rothenburger Märchenzauber“ bietet vom 5.11. bis 14.11.2021 eine bunte Palette an Angeboten für die ganze Familie.

Wer sich gern von fantastischen Geschichten in den Bann ziehen lässt, der ist vom 5.11. bis 14.11. in Rothenburg ob der Tauber genau richtig. Der „Rothenburger Märchenzauber“ bietet ein breit gestreutes Programm – von Klassikern wie „Die Bremer Stadtmusikanten“ über selbstverfasste Märchen wie der „Wer-Wie-Was-Wolf“ bis hin zu szenischen Lesungen und Theateraufführungen.

An beiden Freitagen, 05.11. und 12.11., jeweils um 17:30 Uhr vor der verwunschenen Kulisse des ehemaligen Dominikanerinnenklosters erlebbar, ist das Figurentheater „Die Bremer Stadtmusikanten“.

Gleich drei ihrer selbstgeschriebenen Geschichten präsentiert uns die Rothenburger Autorin Brigitte Trautmann-Keller bei ihren Märchenlesungen am 06.11. und 13.11. jeweils um 11 Uhr, sowie am 10.11. um 17:30 Uhr in der Rothenburger Wolfgangskirche.

Auch die Stadtbücherei Rothenburg lädt in diesem Jahr wieder zum Lauschen zauberhafter Geschichten ein. Mithilfe des japanischen Erzähltheaters Kamishibai gibt es hier am 06.11. um 15 Uhr Neues von „Rotkäppchen und Mehr vom bösen Wolf“ zu hören. Voranmeldung unter: 09861/933870. Außerdem zu erleben, ist die Wanderausstellung „So leben sie noch heute. Europa illustriert die Grimms“ der Internationalen Jugendbibliothek in München, welche vom 04.11. bis 27.11. in der Rothenburger Stadtbücherei zu Gast ist und täglich während der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden kann. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht notwendig, eine Registrierung der Kontaktdaten erfolgt vor Ort.

Abends um 18 Uhr entführt Sie Fabian Pleiser am 06.11. in das Mittelalterliche Kriminalmuseum Rothenburg, wo er „Nürnberg! – Von Eisernen Jungfrauen, anderen Folterinstrumenten und Bram Stoker“ liest. Hier kann die „Eiserne Jungfrau“, als eines der bekanntesten Exponate des Museums, auch ganz aus der Nähe betrachtet werden. Die Voranmeldung für diese Veranstaltung erfolgt direkt über das Mittelalterliche Kriminalmuseum unter: info@kriminalmuseum.euoder unter 09861/5359.

Das Solo-Theaterstück „Parzival – Aus dem Leben des Roten Ritters“ am Sonntag, 7.11. stellt einen weiteren Höhepunkt dar. Schauspieler Christian Klischat schlüpft um 20 Uhr im Städtischen Musiksaal in die Rolle des tumben Toren und nimmt uns mit auf eine Reise durch Wälder, Wüsten, Burgen und Schlachten.

Karten für diese Veranstaltung sind ab dem 18.10. für 15 Euro über die Rothenburger Touristen Information am Marktplatz erhältlich.

Auch die unter der Woche regelmäßig stattfindenden „Märchenverführungen“, erlauben den Besuchern traumhafte Momente an wechselnden Orten innerhalb der pittoresken Rothenburger Altstadt. So liest die Rothenburger Autorin Karin Steiff am 08.11. um 17:30 Uhr vor den zauberhaft-gestalteten Schaufenstern des Bücherantiquariats „Büchertruhe“ aus ihren selbstgeschriebenen Geschichten. Pfarrer Dr. Oliver Gußmann berichtet am 09.11. in der St. Jakobskirche über „Geschichten von heiligen Männern und Frauen“. Stephan Berger lädt Sie am 11.11. um 17:30 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang über die Rothenburger Riviera ein. Begleitet werden Sie dabei nicht nur von zahlreichen lokalen Anekdoten, sondern auch von zwei waschechten Eseln, Günter und Düsel. Treffpunkt für die Eselführung ist am Rothenburger Marktplatz.

Am 14.11. geht es mit dem Märchentheater „Der Wer-Wie-Was-Wolf“ in den wunderschönen Park des Rothenburger Wildbades. Beginn ist um 13 Uhr und um 15 Uhr an den Arkaden direkt an der Tauber.

Für alle Veranstaltungen des „Rothenburger Märchenzaubers“ ist in diesem Jahr eine Voranmeldung notwendig, wenn nicht anders angegeben, bei der städtischen Beauftragten für Kunst und Kultur unter: franziska.krause@rothenburg.de. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.rothenburg-tourismus.de. Das Rothenburger-Märchenteam freut sich auf Ihren Besuch!