Seit nunmehr bereits 10 Jahren erklingen in Rothenburg ob der Tauber alljährlich im November märchenhafte Töne.

Der „Rothenburger Märchenzauber“ begeht in diesem Jahr sein großes Jubiläum und hat zu diesem besonderen Anlass seine Laufzeit auf 14 Tage verdoppelt. Vom 4.11. bis zum 19.11.2022 können sich kleine und große Märchenfreunde im verträumten Herzen der Altstadt wieder von fantastischen Geschichten in den Bann ziehen lassen. Von Klassikern wie „Hänsel und Gretel“ über selbstverfasste Märchen wie der „Der goldene Frosch“ bis hin zu szenischen Lesungen und zauberhaften Führungen wird auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm für die ganze Familie angeboten.