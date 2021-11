× Erweitern Rothenburger Märchenzauber Foto: Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger

Lange Nächte, kürzere, immer kälter werdende Tage: Wer sich das Beste aus einem deutschen Wintermärchen herausholen möchte, der besucht zur Adventszeit den Rothenburger Reiterlesmarkt.

Traditionell, heimelig und weltberühmt – diese Attribute machen den Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber zu einem ganz besonderen Erlebnis. Vom 26.11. bis zum 23.12. verwandelt sich das Zentrum von Rothenburgs Altstadt rund um den Marktplatz in ein riesiges Weihnachtsdorf vor Fachwerkkulisse. Neben den lokalen Anbietern von Köstlichkeiten (weißer Glühwein, Flammkuchen oder original fränkische Bratwürste) macht die Atmosphäre in der pittoresken Altstadt den Charme der Alt-Rothenburger Weihnacht aus.

Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag 11 Uhr bis 19 Uhr

Freitag – Sonntag 11 Uhr bis 20 Uhr