Rothenburg ob der Tauber und Weihnachten sind eins – dies ist dank ganzjährigem Weihnachtsdorf und dem einzigen Deutschen Weihnachtsmuseum unbestritten.

Neben Nürnberg, Dresden und Bautzen zählt der Rothenburger Reiterlesmarkt zu den ältesten in Deutschland. Mit all seinen liebevoll dekorierten Buden und lebendigen Traditionen ist dieser Markt jedes Jahr ein Höhepunkt der Adventszeit für Gäste von nah und fern.

Auch die fränkischen Kulinarik, mal traditionell wie herzhafte Bratwürste und feine Lebkuchen, mal verfeinert, wie leckerer Flammkuchen, dürfen nicht fehlen. Der regionaltypische weiße Glühwein ist dazu der ideale und stets die Stimmung aufhellende Begleiter. Weihnachtliche Dekorationen weltberühmter Anbieter wie Käthe Wohlfahrt finden sich neben gemütlich-familiärem Brauchtum ein, auf dem Rothenburger Weihnachtsmarkt stellt dies keinen Widerspruch dar. Lokale Posaunenchöre und Blaskapellen sorgen immer wieder für stimmungsvolle Momente.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag von 11 Uhr bis 20 Uhr