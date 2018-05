× Erweitern Weindorf Rothenburg Foto: Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger

Das Rothenburger Weindorf feiert zehnjähriges Jubiläum (15.8.2018 bis 19.8.2018)

Der Frankenwein hat in Rothenburg ob der Tauber schon immer eine bedeutende Rolle gespielt: Schon die Legende des Meistertrunks erzählt, dass im Jahre 1631 die Stadt vor Plünderung und Brandschatzung verschont wurde, als Altbürgermeister Nusch es schaffte, 3 ¼ Liter Wein zu trinken.

Entspannter geht es heutzutage beim Rothenburger Weindorf am Grünen Markt und am Kirchplatz zu. Hier reichen Rothenburgs Gastronomen regionale Spezialitäten zu Frankenweinen aus Ulsenheim, Erlenbach, Volkach, Markelsheim und Sommerhausen – alles bekannte Namen im fränkischen Weinanbau. Zu den teilnehmenden Gastronomen gehört mit dem Weingut Glocke auch Rothenburgs traditioneller Winzer, der auf seine eigenen Weine setzt. Mit von der Partie beim zehnjährigen Jubiläum des Rothenburger Weindorfs sind die Macher des Hotels Eisenhut, des Hotels Rappen, des Gasthofs Rödertor, des Hotels Roter Hahn sowie der Ratsstube.

Die besondere Qualität des Rothenburger Weindorfs wurde 2016 durch die Zertifizierung im Rahmen von „Franken - Wein.Schöner.Land!“ des Fränkischen Weinbauverbands e.V., der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, des Tourismusverbands Franken e.V. sowie den Tourismusgebieten im Weinland Franken gewürdigt. Ausschlaggebende Kriterien waren unter anderem das historische und stilvolle Ambiente, eine gepflegte Wein- und Glaskultur sowie die kontrollierte Weinqualität aktueller Jahrgänge.

Ganzjährig kann man der Weinkulinarik in Rothenburg ober Tauber dank des Restaurantverbunds „Genießen ob der Tauber“ frönen zu der zehn Gastronomen zählen. Zu drei saisonalen Häppchen werden beim „Versucherle“-Arrangement in den beteiligten Restaurants korrespondierende Weine aus der Region serviert. Als Nachspeise bietet sich die selbst konzipierte Weincreme von „Genießen ob der Tauber“ an.