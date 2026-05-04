Rotkäppchen und Herr Wolff

Schule am Limes Osterburken Galgensteige 15, 74706 Osterburken

Im Märchenwald ist auf einmal ein Fremder. Er heißt Herr Wolff. Alle haben Angst vor ihm. Nur Rotkäppchen nicht.

Die anderen sagen: Herr Wolff ist bestimmt böse! Er soll weggehen! Rotkäppchen denkt: Vielleicht sucht er nur Freunde? Sie trifft ihn im Wald. Sie merkt: Eigentlich ist Herr Wolff ganz nett.

Sergej Gößner hat das Stück geschrieben. Er will damit zeigen: Manche Menschen kennt man nicht. Aber man muss nicht gleich Angst haben. Man soll sie kennen lernen. Erst dann weiß man: Sind sie böse oder nett?

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Theater & Bühne
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