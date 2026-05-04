Rotkäppchen und Herr Wolff

Im Märchenwald ist auf einmal ein Fremder. Er heißt Herr Wolff. Alle haben Angst vor ihm. Nur Rotkäppchen nicht.

Die anderen sagen: Herr Wolff ist bestimmt böse! Er soll weggehen! Rotkäppchen denkt: Vielleicht sucht er nur Freunde? Sie trifft ihn im Wald. Sie merkt: Eigentlich ist Herr Wolff ganz nett.

Sergej Gößner hat das Stück geschrieben. Er will damit zeigen: Manche Menschen kennt man nicht. Aber man muss nicht gleich Angst haben. Man soll sie kennen lernen. Erst dann weiß man: Sind sie böse oder nett?