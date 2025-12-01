Der Märchenklassiker in einer modernen Version: frisch, lebendig, kindgerecht und mit viel Musik.

In dieser musikalischen Neuinterpretation des Märchenklassikers wird Rotkäppchen von der hilflosen, ängstlichen Figur zur selbstbewussten, taffen Heldin. Sie stellt sich den Herausforderungen des Lebens und lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Gemeinsam mit ihrer ebenso resoluten Großmutter nimmt sie es mit dem Wolf auf – einem machohaften und überheblichen Bösewicht, dessen Arroganz ihm schließlich zum Verhängnis wird. Die Geschichte bleibt der bekannten Handlung treu, setzt jedoch auf humorvolle Ironie statt Gruseleffekte. Jede Szene wird von einer abwechslungsreichen musikalischen Begleitung untermalt – von Rock‘n‘Roll über Rap bis hin zur Ballade – und unterstreicht so die frische, lebendige Atmosphäre des Stücks. Rotkäppchen wird zur Heldin von heute, die sich nicht von einem fiesen Wolf einschüchtern lässt!