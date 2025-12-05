Rottenburger Nikolausmarkt

Der Marktplatz, der Platz vor der Zehntscheuer und die umliegenden Straßen in der historischen Altstadt verbreiten adventliches Flair.

In über 80 Holzhäuschen oder Ständen bieten Kunsthandwerker:innen, Schulklassen, Vereine und gewerbliche Anbieter aus der Region ihre Produkte und gastronomische Spezialitäten an. Der Namensgeber des weihnachtlichen Marktes, der Heillige St. Nikolaus, kommt jeden Tag vorbei und verteilt Geschenke an die kleinen Gäste. Auf dem Platz vor der Zehntscheuer steht eine lebende Krippe.