Rottenburger Türme - Stadtansichten von oben

Ein Perspektivwechsel tut eigentlich immer gut. Das kennen die meisten Manager im Geschäftsleben, aber auch Ehrenamtliche im Vereinsleben. Wenn man die Dinge mal von einer ganz anderen Seite betrachtet, lösen sich häufig Probleme oder Gedankenknoten. Die Stadt Rottenburg am Neckar lädt herzlich ein zum Perspektivwechsel der ganz anderen Art: Vereinsvorstände sind aufgefordert, 2-3 Aktive in ihrem Verein zu dieser ganz besonderen Stadtführung anzumelden. Das ist ein Dankeschön für das außerordentliche Engagement in den Vereinen. Die Teilnehmer*innen lernen Rottenburg von oben kennen, erklimmen dazu die Türme, die die meisten vermutlich nur von unten gesehen kennen, und werden an mancher Stelle von Unerwartetem überrascht. Der Blick vom Schütteturm, vom Kalkweiler Tor-Turm, vom Zwinger-Turm und vom Gaisholzturm verschafft ganz neue Ansichten und gibt vielleicht Anstoß für neue kreative Ideen in den Rottenburger Vereinen.

Anmeldung bis 13. Juni 2022

bei der Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar

Tel. 07472 / 165-544

E-Mail buergerengagement@rottenburg.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!