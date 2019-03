8. Rottenburger Kulturnacht am 4. Mai 2019

Wach bleiben!

„In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine“ hieß ein Schlager aus den Vierziger Jahren. Und tatsächlich: Das schönste bei den bisherigen Kulturnächten war das Miteinander in ungewohnten Zusammenhängen, die gemeinsame Erkundung von Ecken unserer Stadt, die man zu kennen glaubte. Und so soll auch diese jüngste Kulturnacht sein: Ein Gemeinschaftsereignis für jedes Individuum.

Man mag das Sammeleffekt nennen oder schlicht Geselligkeit: In den Augen anderer Menschen erscheint das was man zu kennen glaubte auf einmal neu und ungewohnt. Dazu kommt das reichhaltige Angebot an Veranstaltungen und Mehr, das auch dieses Jahr den Begriff „Kulturnacht“ mit Leben erfüllt.

Wir laden Sie gemeinsam ein, erneut das nächtliche Rottenburg kennenzulernen – sie finden hier entschieden mehr als nur Dunkelheit!