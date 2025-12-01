Rotterdams Philharmonisch Orkest

Heroik und Virtuosität

Das Rotterdams Philharmonisch Orkest unter der Leitung von Lahav Shani präsentiert ein mitreißendes Programm voller Leidenschaft und Virtuosität. Mit Patricia Kopatchinskaja als Solistin verspricht Ravels „Tzigane“ ein Feuerwerk an Ausdruckskraft. Wagenaars Ouvertüre zu „Cyrano de Bergerac“ eröffnet den Abend schwungvoll, bevor Beethovens revolutionäre „Eroica“ mit ihrer monumentalen Kraft das Konzert krönt.

Info

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
