Wie klingt es, wenn Bill Evans, Miles Davis oder Coltrane auf junge, leidenschaftliche Musiker treffen? Was mit Sessions begann, bringen die Vier aus Basel und Stuttgart nun auf die Bühne. "Rough Diamond" ist das Resultat langer gemeinsamer Abende in Küche und Kneipe. Zwischen Neuinterpretationen klassischer Standards mischen sich eigene Stücke und Sounds.

Ein Abend für Jazz-Genießer und all diejenigen, die Lust haben, sich einfach mitreißen zu lassen. Mit Snejana Prodanova am Bass, der Schlagzeugerin Lisa Wilhelm, Lennard Fiehn an Bassklarinette und Tenorsaxophon und dem Pianisten Peter-Philipp Röhm.