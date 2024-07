Route der Sandsteinbrüche – Auf den Spuren des Odenwald „Marmors“

Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bietet am Sonntag, den 18. August 2024 um 14 Uhr eine fachliche Führung der Pleutersbacher Route der Sandsteinbrüche an.

Der Exkursionsleiter Dr. Bernd Strey nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die Erdgeschichte und zeigt Ihnen die Entstehung des Buntsandsteins, seinen Aufbau und viele weitere Einzelheiten.

Die Wanderung beginnt am Wanderparkplatz in Pleutersbach und führt am Neckar entlang, vorbei an mehreren Stationen und wieder zurück in den Ort. Außer den bekannten Stationen werden weitere am Weg liegende Phänomene gezeigt, wie Hochwasser, Hangformen und Blockströme.

Das Gelände ist eben und hat nur am Ende einen kurzen Anstieg.

Die Führung dauert ca. 2-3 Stunden.

Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online gebucht werden unter dem Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de