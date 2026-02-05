ROX-U

4Peh Esslingen Flandernstraße 99, 73732 Esslingen am Neckar

ROX–U steht für live performten, erdigen Classic Rock aus drei Jahrzehnten – ehrlich, handgemacht und voller Leidenschaft. 

Martin und Jimmy an den Gitarren, Thorsten am Bass, Ricky am Schlagzeug und Jenny am Mikrofon: Fünf Menschen, die Rock nicht nur spielen, sondern leben. 

Von AC/DC bis ZZ Top, von Nena bis Nina – unser Motto bleibt: „Wenn’s nicht rockt, isses für’n A…..“ Doch dieses Mal geht es um mehr als nur Rock. 

Nach sechs Jahren Pause haben wir uns wieder zusammengetan – nicht, weil wir mussten, sondern weil unser Herz uns gesagt hat: Ein letztes Mal fürs 4-Peh. 

Info

4peh Esslingen
4Peh Esslingen Flandernstraße 99, 73732 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
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