ROX–U steht für live performten, erdigen Classic Rock aus drei Jahrzehnten – ehrlich, handgemacht und voller Leidenschaft.

Martin und Jimmy an den Gitarren, Thorsten am Bass, Ricky am Schlagzeug und Jenny am Mikrofon: Fünf Menschen, die Rock nicht nur spielen, sondern leben.

Von AC/DC bis ZZ Top, von Nena bis Nina – unser Motto bleibt: „Wenn’s nicht rockt, isses für’n A…..“ Doch dieses Mal geht es um mehr als nur Rock.

Nach sechs Jahren Pause haben wir uns wieder zusammengetan – nicht, weil wir mussten, sondern weil unser Herz uns gesagt hat: Ein letztes Mal fürs 4-Peh.