Eines ist klar und der Ruf trägt weit. An ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS kommt man seit Jahren nicht vorbei: denn sie sind nicht umsonst DIE Liveband der Stunde. Und so nimmt es keine Wunder, dass die Gruppe auch mit ihrem neuen Album „Kult“ in 2024 auf große Gastspielreise geht. Nur endlich dort, wo der Italo-Schlager auch wirklich hingehört: Auf die ganz großen Bühnen und in die ganz großen Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Energiegeladen und mit schelmischen Possen spielen sie ihre alten und vor allem die neuen Titel aus ihrem Hit-Kompendium. Ein Programm in unvergleichlicher Art, das so legendär wie superlativ ist und Zuschauer:innen mit den unglaublichsten Geschichten und eingängigen Melodien in ein Paradies aus Fiktionen entführen wird. So wie das eben schon immer bei ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS war: trivial, intellektuell, spirituell - einfach Kult. In dieser Dreifaltigkeit stehen die heiligen Messen des Italo-Schlagers auch in dieser Saison und präsentieren Eskapismus à la bonne heure in gewohnt großenGesten. Und eines bleibt auch diesmal gleich: Am Ende werden Rosen verteilt.

Einlass ab 19:00 Uhr