Royal Ballet & Opera 2025 Cinderella

Kinopark Aalen Eduard-Pfeiffer-Straße 7-13, 73430 Aalen

Aschenputtel sitzt zu Hause fest und wird von ihren verwöhnten Stiefschwestern zur Arbeit verdonnert - ihr Leben ist trostlos und langweilig. 

Alles ändert sich, als sie einer geheimnisvollen Frau hilft... Mit ein bisschen Magie wird sie in eine ätherische neue Welt versetzt - eine Welt, in der Feen die Geschenke der Jahreszeiten bringen, in der Kürbisse sich in Kutschen verwandeln und in der die wahre Liebe wartet Dieses bezaubernde Ballett des Gründungs-Choreographen des Royal Ballet, Frederick Ashton, ist ein Theatererlebnis für die ganze Familie und entführt Sie in eine himmlische Welt, in der ein bisschen Feenstaub Träume wahr werden lässt.

