Royal Ballet & Opera 2025 Der Nussknacker

Der Zauberer Herr Drosselmeyer muss seinen Neffen retten. Hans-Peter ist in einen Nussknacker verwandelt worden.

die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, besteht darin, dass der Nussknacker den Mäusekönig besiegt und ein Mädchen findet, das ihn liebt und für ihn sorgt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist die junge Clara, die Drosselmeyer auf einer Weihnachtsfeier kennenlernt. Mit etwas Magie wird aus einem gemütlichen Weihnachtstreffen ein wunderbares Abenteuer. Peter Wrights Nussknacker verzaubert das Publikum seit seiner Uraufführung durch die Company 1984. Mit Tschaikowskys bekanntesten Melodien und Julia Trevelyan Omans exquisiten Entwürfen wird der Nussknacker zu einem festlichen Feuerwerk für alle Altersgruppen.