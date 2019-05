Royal Opera House: Flight Pattern/ Within The Golden Hour/ New Sidi Larbi Cherkaoui

Mit drei aktuellen Werken zeigt sich das Royal Ballett mit Hilfe von Top-Choreographen unserer Zeit von seiner zeitgenössischen Seite. In The Golden Hoursehen wir 7 Paare, die sich in „der goldenen Stunde“, dem Sonnenaufgang also, trennen, um neue Beziehungen zu finden. Mit Flight Pattern kehrt ein tragisches Stück zum Thema Migration zurück ins Londoner Opernhaus. Und zuletzt sehen wir ein von Sidi Larbi Cherkaoui eigens für das Royal Ballett geschaffenes Stück.

Choreographie: Christopher Wheeldon, Sidi Larbi Cherkaoui, Crystal PiteMusik: Ezio Bosso

Genre: Ballett

Produktionsland: Großbritannien

Produktionsjahr: 2019

Dauer: 195 Minuten