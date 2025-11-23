Royal Republic – Lovecop Tour 2026

Royal Republic sind keine durchschnittliche Rockband. Sie bedienen keine Klischees und halten sich nicht an die ungeschriebenen Gesetze des Rock’n’Roll. Von ihrem Debütalbum „We Are The Royal“ über „Save The Nation“ bis hin zum bahnbrechenden Album „Club Majesty“, dem bis heute weltbesten Power-Disco-Album. Per Andreassons Drums knallen, Jonas Alméns Bass groovt, Hannes Irengård lässt die Telecaster kreischen und Adam Grahn singt wie ein schwedischer Rockgott. Das Ergebnis: Schlagsahne trifft Kaviar, Jean-Claude Van Damme ringt mit Céline Dion, Metallica macht einen One-Night-Stand mit Michael Bolton. Im langen Schatten der bisherigen Meisterwerke präsentieren Royal Republic stolz ihr fünftes Studioalbum: “LoveCop“! Produziert von Adam Grahn und Michael Ilbert in den legendären Hansa Studios, vereint “LoveCop“ Royal Republic’s unwiderstehliche Mischung aus Frechheit, Riffs und Wortwitz – in Kombinationen, die bisher niemand für möglich gehalten hätte.Die erste LoveCop-Tour war ein Riesenerfolg. Jetzt kommt die Fortsetzung: Erfurt, Oberhausen, Stuttgart, Hannover. Vier Städte, vier Nächte, eine Mission: Herzen schmelzen, Boxen zum Glühen bringen. LoveCop ist hier, um dich von deinen Fesseln zu befreien und dir deine Rechte vorzulesen: Du hast das Recht, LAUT zu sein! Also Hände hoch – und TANZ!