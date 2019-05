Royal Republic - Album Release Party

Royal Republic

Royal Republic – „Club Majesty“ Album Release Party + Verlosung am 08. Juni mit DJ Paddy. DJ Paddy spielt Songs vom neuen Album „Club Majesty“ und haut euch zusätzlich die Alten Hits dazu um die Ohren.

Dazu gibt es noch eine feine Verlosung. ROYAL REPUBLIC glauben nicht an sogenannte ‘guilty pleasures’ – lediglich an pures Vergnügen – völlig frei von Kompromissen.

Seit ihrem Aufeinandertreffen in der Malmö Academy of Music 2007 sind sie zu Schwedens gefragtestem Rock’N’Roll Export geworden. Riffige Gitarren gemixt mit fetten Tunes und turbo geladenen Beats mit ihrer ganz eigenen, vielseitigen und einzigartigen Lebensfreude. Plus schicker und pfiffiger Anzüge von denen ihre Zeitgenossen wünschten sie würden ihnen genau so gut stehen wie ihnen. Das ist Rock’N’Roll der Dich auf die Tanzfläche schmeißt und tanzen lässt als hättest Du gerade erst in der Lotterie gewonnen.