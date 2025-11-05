Royal Republic

ROYAL REPULIC treten an mit der Mission, Herzen zum Schmelzen und Boxen zum Glühen zu bringen. Am 30. Januar präsentieren die vier Schweden in Stuttgart in den Wagenhallen ihr fünftes Album "LoveCop".

ROYAL REPULIC sind keine durchschnittliche Rockband. Sie bedienen keine Klischees und halten sich nicht an die ungeschriebenen Gesetze des Rock’n’Roll. Von ihrem Debütalbum "We Are The Royal" über "Save The Nation" bis hin