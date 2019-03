Royal Rumble pres. Navigation

MC Navigator feiert 40 Jahre Bühnenpräsenz! Und wie zelebriert ein Weltstar-MC so eine Jubiläum? Klar: raven mit seinen besten DJ-Homies und seinen Fans. Das Line-Up bildet die Basis für eine legendäre Nacht - also seid dabei wenn Micky Finn back-to-back mit Aphrodite auflegt, wenn David Boomah und Navigator als "First Among Equalz" live perfomen und wenn Aries sich back-to-back mit Liondub battelt. Außerdem als Gratulanten an den Decks: the one and only Bryan Gee, Uncle Dugs, local hero E.decay und viele mehr. Don’t miss this joint!