Royal Rumble Special

Am 29.05.2019 freuen wir uns ganz besonders auf das RAM Records Mastermind und den vielleicht besten Drum'n'Bass DJ der Welt - ANDY C! Er ist Garant für exklusive Dubplates und für eine Performance an den Decks, die ihres gleichen sucht! Nur bei ihm bekommt ihr Tunes zu hören, die erst später im Jahr für Furore sorgen werden.

Mit dabei aus dem RAM Labelcamp ist zudem der nicht weniger bekannte SUB FOCUS, der sich nicht zuletzt durch seine Drum'n' Bass Hymnen weltweit großer Beliebtheit erfreut. Unterstützung erhalten beide von TONN PIPER und MC ID.Lokaler Support kommt am heutigen Abend von S-KAY, MESSIAH, MINDLESS, SHADOW und MC SINISTA.Let's get Ready, Royal Rumble Crew!LINEUP:◼︎ ANDY C◼︎ SUB FOCUS◼︎ S-KAY◼︎ MESSIAH◼︎ MINDLESS