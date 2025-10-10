Das Royal Scottish National Orchestra (RSNO), gegründet 1891, zählt zu den führenden Sinfonieorchestern Europas.

Seine besondere Stellung im kulturellen Leben Großbritanniens wird 1977 durch die Verleihung des königlichen Patronats durch Königin Elisabeth II unterstrichen. Im Jahr 2007 erhält das RSNO den Status einer der fünf Nationalen Bühnenkunstkompanien Schottlands, die von der schottischen Regierung gefördert werden. Das RSNO ist überzeugt davon, dass Musik das Leben bereichern kann, und hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen in ganz Schottland und darüber hinaus mit seinen Konzerten und Aufnahmen zu inspirieren, zu bilden und zu unterhalten. Mit Angeboten für Schulen, Familien, junge Berufstätige und Gemeinschaften aller Art hat das Orchester 2023 über 68.000 Menschen erreicht.

Die malaysische Pianistin Magdalene Ho erlangt internationale Aufmerksamkeit, als sie 2023 den Clara-Haskil-Klavierwettbewerb gewinnt. Sie war früher Schülerin von Patsy Toh an der Purcell School und studiert derzeit mit einem Vollstipendium bei Dmitri Alexeev am Royal College of Music. Magdalene Ho ist 2003 geboren und beginnt im Alter von vier Jahren mit dem Klavierunterricht. Im Jahr 2013 fängt sie mit dem Studium in Großbritannien an.

JOHANNES BRAHMS 1833 - 1897

- Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 1809 1847

- Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 („Schottische“)