Royals - Komödie von Felix Krakau

„Die Krone verlangt nach einem neuen Kopf. Und den wird sie sich schon nehmen.“

Der König ist tot – es lebe die Königin!

Im Palast gibt es nur ein Problem: Die Neue, die designierte Königin, sie will nicht so recht.

Was macht denn da der Adel? Er präsentiert sich, amüsiert sich, zwischen Tradition und Moderne, Jagd und Pferderennbahn. Er ringt um die Fassung, der Adel. Um Aufmerksamkeit. Und womöglich gar ums Überleben?

Prunk und Pracht, Pflicht und Privilegien: Felix Krakaus Royals suchen ihren Platz im System – dabei sind sie mal ängstlich, mal zynisch, auf jeden Fall urkomisch.