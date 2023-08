Vier Sänger, vier grandiose Stimmen: Stefan Tolnai, Frank Winkels, Philipp Tobias Hägeli und Richard-Salvador Wolff sind die MUSICAL GENTS. Bekannt geworden sind die Herren aus weltbekannten Produktionen wie „Disneys Aladdin“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“, „Tanz der Vampire“, „Ich war noch niemals in New York“ und vielen mehr. In einem zweistündigen Abendprogramm mit neuen mehrstimmigen Arrangements werden Sie in die vielfältige Welt der Musicals mit großen Stimmen und noch größeren Emotionen, entführt. Dabei spielen die Sänger kein starres Programm, sondern passen jeden Auftritt dem jeweiligen Abend an. Stefan Tolnai erklärt: „Wir erzählen Anekdoten, lachen viel... auch über uns. Für die Zuschauer wird die Show zu einem Abend unter Freunden.“

Als Special Guest haben sich die eleganten Herren die bekannten Sängerinnen Lucy Scherer („Wicked“) und Anja Wendzel („Tanz der Vampire“) nach Giengen eingeladen. Die Musical Gents fördern an diesem Abend die jungen Nachwuchskünstler*innen Emily Barth und Steffen Vogel, die ebenfalls auf der Bühne performen werden.

Eine Live-Band unter der Leitung von Janis Pfeifer begleitet die Musical Gents & Friends an diesem Abend.