Ruandas Umgang mit dem Völkermord

Die Veranstaltungs-Reihe zum Thema „Gerechtigkeit als Mittel der Versöhnung?“ nehmen wir jedes Semester ein anderes Land in den Blick. Wir gehen der Frage nach, wie in diesen von Diktatur und Krieg geprägten Ländern begangenes Unrecht aufgearbeitet, anerkannt und geahndet wurde, um im besten Fall Versöhnung zu erreichen und langfristig demokratische Institutionen zu etablieren. Als Auftakt der Reihe nehmen wir nach 30 Jahren die justizielle Aufarbeitung und den gesellschaftlichen Umgang mit dem Völkermord in Ruanda in den Fokus.