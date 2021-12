Rubbeldiekatz - Soirée

Verliebter Mann in Frauenkleidern sucht Filmkarriere

Premiere: 12.01.2022 | 20.00 Uhr

Soirée: 05.01.2022 | 19.30 Uhr

Alexander ist Schauspieler und verdient sein Geld mehr schlecht als recht als Verkleidungskünstler. Kein Wunder also, dass sein Bruder ihm ein Casting als „Alexandra“ für eine riesige Hollywood-Produktion vorschlägt. Was soll’s, denkt sich Alex und schwupps: Er ist besetzt als Alexandra. Dann läuft ihm noch eine hübsche junge Frau über den Weg. Sarah wurde gerade betrogen und sucht Trost – bei Alex. Alles scheint großartig zu laufen! Doch am nächsten Tag trifft „Alexandra“ Sarah wieder, sie spielt die Hauptrolle im Film. Außerdem fühlt der Regisseur sich zu „Alexandra“ hingezogen und Sarah vertraut ihr blind. Dumm nur, dass Alex sich in Sarah verliebt hat und für den Regisseur so gar nichts übrig hat…

Zwischen Verkleidungskunst, großer Liebe und absurden Verwechslungen hin- und hergeworfen, können Sie sich auf wahre Gefühle und rasante Szenenwechsel freuen.