Rubble & Crew

Die mutigen Hundewelpen Rubble, Mix, Chase, Skye und Marshall, bewältigen als Crew, rund um ihren Anführer Ryder, viele Aufgaben. Die Crew führt eine Vielzahl von Bauprojekten durch und kümmert sich um die Sicherheit der Bewohner.

Die Hunde arbeiten gemeinsam als Team und nutzen ihre jeweiligen Stärken, um die Bauprojekte erfolgreich abzuschließen.

Natürlich stehen bei der Crew neben Spaß auch pädagogische Werte im Vordergrund. Das Puppentheater vermittelt Kindern die Wichtigkeit von Teamarbeit, Problemlösung und der Nutzung von Stärke.

Für Kinder ab 2 Jahren.