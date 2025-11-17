Rudelsingen – Team Odenwald mit Uli Wurschy &Volker Becker

Lieder

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Das Team Odenwald bringt nicht nur ein frisches Programm voller Lieblingsmusik für die gute Laune mit, sondern trainiert auch die Stimmbänder aller Rudelsängerinnen und Rudelsänger und lässt die trüben Gedanken schnell verschwinden.

Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons und Radio-Hits auf Kinderlieder – das stets neuentworfene Programm überrascht, berührt und bezaubert. Die bunte Liedermischung sorgt bei allen Teilnehmern für gute Laune, frischt Erinnerungen an die Entstehungszeit der Welthits auf und macht Lust auf mehr.

