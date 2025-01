Rudelsingen - das Original

Was ist Rudelsingen? Seit 2011 feiert das RUDELSINGEN – das in Münster geborene Kultformat zum Mitsingen – seinen Siegeszug durch ganz Deutschland.

10 Teams begeistern dabei bundesweit regelmäßig in über 100 Städten monatlich über 10.000 Rudelsängerinnen und Rudelsänger. Das RUDELSINGEN wird live von 2 Musiker:innen begleitet. Die Texte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. So wird Mitsingen zum puren Genuss! Das Repertoire ist bunt gemischt. Von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen, für jede und jeden ist das Passende dabei.

Jeder Abend ist einzigartig! Das Publikum erschafft durch das gemeinsame Singen ein eigenes, ganz besonderes Konzerterlebnis. Kurze aber ganz wichtige Info: Man muss nicht gut singen können! Es zählt der Spaß und das Gemeinschaftserlebnis. Einzelne Stimmen sind nicht zu hören. Die Masse macht den Ton.

Einlass 18.30 Uhr